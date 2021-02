경기특사경, 술·담배 대리구매 등 범죄행위 '집중수사'

[아시아경제(수원)=이영규 기자] 경기도가 술ㆍ담배 대리구매 등 청소년 대상 범죄행위 집중수사에 나선다.

경기도 특별사법경찰단은 최근 사회관계망서비스(SNS)를 통해 기승을 부리고 있는 '술ㆍ담배 댈구(대리구매)', 이성혼숙 허용 등 청소년 대상 범죄 행위를 집중 수사한다고 14일 밝혔다.

수사 대상은 ▲대리구매 등 청소년 유해약물 제공행위 ▲성매매ㆍ폰팅 등 청소년 유해전단지 배포 행위 ▲이성 청소년 간 혼숙을 방조ㆍ제공하는 숙박업소 ▲랜덤 채팅앱 법령 이행사항 위반 여부 등이다.

도 특사경은 먼저 '대리구매' 등 청소년 유해약물 제공행위에 대한 수사를 강화한다.

대리구매는 술ㆍ담배를 구입할 수 없는 청소년을 대신해 일정 수수료를 받고 구매를 대행해 주는 행위다.

최근 트위터 등 SNS를 통해 은밀하게 거래되고 있으며 청소년들 사이에서는 일명 '댈구'로 통한다.

2019년 여성가족부가 발표한 '청소년 매체 이용 및 유해환경 실태조사'에 따르면 2018년 흡연 경험이 있는 청소년 중 대리 구매율은 21%로 2016년 17.6%보다 3.4%포인트 증가했다.

도 특사경은 지난해부터 1차로 온라인을 집중 점검해 대리구매 행위가 의심되는 계정을 조사하고 있다.

조사 결과에 따라 기존 수사인력 외에도 전문 모니터링 요원과 미스터리 쇼핑(암행수사) 요원 등을 총 동원해 불법 행위를 끝까지 찾아낼 예정이다.

'청소년 유해전단지 배포 행위'에 대해서는 배포 동선 추적 등의 새로운 수사기법을 동원하고, 이성 혼숙 장소를 제공하거나 방조하는 숙박업소에 대해서는 가출청소년 상담기관 등 유관기관과 협력해 수사 실효성을 높일 계획이다.

아울러 지난해 12월 여성가족부에서 청소년 유해 매체물로 지정ㆍ고시한 '랜덤 채팅앱'에 대해서는 청소년 유해표시와 성인인증 절차 등 의무사항 이행 여부를 점검할 계획이다.

도 특사경은 이외에도 교육청, 관내 학교들과 협업해 졸업식ㆍ입학식을 하는 학교 주변과 수원역 등 청소년들이 많이 찾는 지역을 중심으로 수시 순찰을 통한 비행 예방 활동도 병행한다.

김영수 도 공정특별사법경찰단장은 "코로나19로 등교 시간이 줄어든 청소년을 대상으로 한 범죄행위가 늘고 있다"며 "각종 유해환경으로부터 청소년을 보호 구제함으로써 청소년이 건강하게 성장해 나갈 수 있도록 수사에 총력을 기울이겠다"고 강조했다.

도는 앞서 지난해 4월 '청소년보호법' 위반행위 전담수사와 각종 불공정 행위 제보ㆍ접수를 위해 수원역에 현장수사팀을 신설했다.

