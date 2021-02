[아시아경제 이민지 기자] 정상제이엘에스 정상제이엘에스 040420 | 코스닥 증권정보 현재가 6,060 전일대비 10 등락률 +0.17% 거래량 12,574 전일가 6,050 2021.02.10 11:11 장중(20분지연) 관련기사 정상제이엘에스, 3분기 영업익 33억원…전년비 6.15% 감소정상제이엘에스, 2분기 영업이익 29억…전년동기대비 26%↓정상제이엘에스, 박정흠 대표이사 신규 선임 close 는 지난해 영업이익으로 87억7489만원을 기록해 전년대비 34.49% 줄었다고 10일 공시했다. 매출액은 8.74% 감소한 853억원을 기록했고 순이익은 67억원으로 12.5% 낮아졌다.

회사 측은 “코로나19로 3월 전면휴원, 4월 비내면수업 등으로 수업료 일부 차감이 있어 손익구조가 변동됐다”고 설명했다.

이날 회사는 결산배당으로 보통주 1주당 430원의 현금배당을 결정했다고도 밝혔다. 차등배당으로 최대주주는 1주당 300원의 현금배당이 이뤄질 예정이다. 시가배당율은 6.39%로 배당금총액은 57억원에 달한다.

