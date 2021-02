정 총리 "설연휴, 3차대유행 끝내거나 불씨 사는 중대한 갈림길"

광주에서 코로나19 중대본 회의 주재

[아시아경제 문채석 기자] 정세균 국무총리는 10일 "내일부터 설 연휴가 시작되는데 역대 가장 큰 위기인 이번 3차 유행을 끝낼 수도 있고, 꺼져가던 불씨가 다시 살아날 수도 있는 중대한 갈림길"이라고 말했다.

정 총리는 이날 광주광역시청에서 코로나19 대응 중앙재난안전대책본부(중대본) 회의를 주재하고 이같이 말했다.

그는 "광주는 기민한 대응으로 코로나19의 거센 불길을 빠르게 잡아나갔다"며 "최근 광주의 확진자는 하루 10명 내외로 줄었다"고 소개했다.

이어 "코로나19의 고비 고비마다 항상 그래왔듯 이번에도 국민 여러분이 방역의 주인공"이라며 "국민 한분 한분의 참여와 협조로 안전한 명절이 될 것이라 확신한다"고 덧붙였다.

또 "올해 백화점의 설 선물 매출액은 작년보다 약 50% 늘어 사상 최대 규모를 기록했다고 한다"며 "농축수산물 선물 상한 가액이 늘기도 했지만, 만남 대신 선물로 마음을 전하는 분들이 많아졌기 때문"이라고 언급했다.

정 총리는 연휴에도 선별진료소는 계속 운영된다고 알렸다.

그러면서 "최근 일부 시민의 폭언과 위협적인 행동으로 의료진이 정신적 스트레스를 호소하는 사례가 있다고 한다"며 "의료진은 내 가족이라는 생각으로 존중하고 배려해주시길 간곡히 당부드린다"고 했다.

