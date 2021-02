해남군, 300억 원대 맞춤형 일자리 사업 추진

저소득·청장년 등 5000명 일자리 제공

[아시아경제 호남취재본부 김 현 기자] 전남 해남군이 코로나19 극복과 민생 경제 회복을 위해 300억 원대 맞춤형 일자리 사업을 추진한다.

8일 해남군에 따르면 일자리 사업은 저소득 취업 취약계층과 근로 능력이 있는 실업자, 청년·중장년·신중년층 등 다양한 계층의 군민 5000명에게 일자리를 제공할 계획이다.

우선 저소득층 취약계층의 생계유지에 필요한 소득향상을 위해 해남형 공공근로 일자리 사업, 지역공동체 일자리 사업, 장애인 일자리 사업, 노인 일자리 사업, 자활근로 일자리 사업, 산림분야 일자리 사업, 해양분야 일자리 사업 등 직접 일자리를 제공한다.

또한 청년층과 중장년층에게는 양질의 일자리가 창출될 수 있도록 현장 실무연수 기회를 제공하고, 이들이 일 경험 습득·경력을 쌓아 관련 분야에 정규직으로 고용승계 채용될 수 있도록 연수 기간 동안 인건비를 지원해 주거나, 기업이 청년 또는 중장년을 정규직 채용하는 경우 근로자가 장기근속을 유지할 수 있도록 장려금도 지원한다.

사업별 세부 내용으로는 해남형 공공근로 일자리 사업 분야는 청년 일 경험 드림, 희망 꽃단지(꽃밭) 조성 청년 매니저 운영, 도로변 꽃밭 조성 및 가로변 환경경비, 지역방역 일자리 사업 등 총 27억 6500만 원을 투입해 상반기 329명, 하반기 133명 등 총 462명이 참여한다.

지역방역 일자리는 코로나19에 대응, 상반기에 60세 이하 총 154명을 우선 선발하고, 지역공동체 일자리 사업 분야는 총 34명에게 일자리를 제공한다.

특히 어르신들의 지속적인 사회 참여 활동을 지원하기 위한 노인 일자리 및 사회활동 지원 사업은 68억 4200만 원 규모로 추진돼 11개월 동안 총 2072명이 일자리에 참여하게 되며, 자활근로 일자리 사업은 근로 능력 있는 저소득층이 스스로 자활할 수 있도록 자활 능력 배양, 기능습득 지원 및 근로 기회 제공하는 사업으로 85명을 운영한다.

장애인 일자리 사업 분야는 일반형 일자리, 복지형 일자리로 총 41명 5억 7000만 원 규모이며, 산림 일자리 사업 분야는 공공산림 가꾸기, 산불전문예방진화대, 산사태현장예방단, 산림병해충예찰방제단 등 총 79명에게 일자리를 제공한다. 해양 일자리 사업으로는 바다 환경지킴이에 14명이 참여한다.

청년층 일자리는 만 18세 이상 만 49세 이하의 청년을 지원 대상으로 청년 취·창업지원과 청년 민간기업 취업 연계 지원, 청년 취업 역량강화 지원 등 3개 분야로 사업이 추진된다.

청년층 취·창업 분야는 두드림 청년 창업 지원사업, 해남형 청년 창업 지원, 청년 농수산 유통활동가 육성사업 등 6개 사업, 88명에게 사업별로 10개월에서 최대 2년까지 인건비를 지원한다.

청년층 취업 역량 강화 분야는 청년 일자리 카페 운영, 전남 청년 구직활동 수당 지원 사업, 전남 청년 근속장려금 지원 사업 등 3개 사업에 310명을 지원한다.

중장년층은 만 40세 이상 59세 이하의 미취업자를 정규직으로 채용하는 관내 5인 이상 300인 미만의 중소기업에 대해서 전남형 4050 희망 일자리 장려금 지원사업으로 매월 50만 원씩 10개월 동안 총 500만 원, 근로자에게는 매달 30만 원씩 10개월 동안 총 300만 원을 지원한다.

신중년층 재취업을 위한 다양한 일자리 사업도 추진한다. 신중년 경력형 일자리 사업으로 구석구석 관광 사진단, 포레스트 스토리텔링단, 신중년 일사천리 취업 지원 등 전문성 있는 신중년 24명을 채용해 사회공헌형 공공일자리를 제공한다.

기타 일자리 분야는 사회적 기업의 일자리 창출 4개 분야 145명, 관광지 방역 관리, 대중교통 방역 소독, 농어촌버스 행복 도우미, 땅끝누리 늘찬배달 강좌, 평생학습관 정규강좌 프로그램 운영, 지역 자율형 투자 서비스사업, 생활체육지도자 배치 및 공공 업무 수행 보조 일자리 등이 있다.

군 관계자는 “코로나19로 어려움을 겪고 있는 다양한 계층의 고용과 취업문제 해결을 위해 군의 모든 역량을 집중하고 있다”며 “지난해에 이어 올해도 각종 일자리 공모 사업을 적극적으로 신청해 일자리를 창출해 나가겠다”고 밝혔다.

해남군에서 지원하는 각종 일자리 사업은 해남군 홈페이지 내 해남군일자리지원센터 온라인 플랫폼에서 일자리 찾기, 해남군 채용 공고란에 게시된다.

또한 해남고용복지플러스센터 내 설치돼 있는 해남군 일자리지원센터로 문의하면 자세한 내용을 안내받을 수 있다.

