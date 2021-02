[아시아경제(대전) 정일웅 기자] 대전시는 식당·카페 등 업소의 운영시간을 종전 9시까지에서 10시까지로 연장·조정한다고 6일 밝혔다.

조정된 운영시간은 8일 자정부터 적용된다. 대상 업소(시설)는 ▲식당 ▲카페 ▲노래연습장 ▲실내체육시설 ▲방문판매업 ▲파티룸 ▲실내스탠딩 공연장 등이다.

단 이들 업소 외에 유흥업소 5종과 홀덤펍 등 다른 업소에 대한 영업시간 제한 등 방역조치는 지난 1일 고시된 사회적 거리두기 2단계 수칙에 따라 14일까지 유지된다.

허태정 대전시장은 “이번 조치가 자칫 방역 완화라는 메시지가 되지 않도록 업소대표와 시민들의 적극적인 방역수칙 준수를 당부드린다”고 말했다.

정일웅 기자 jiw3061@asiae.co.kr