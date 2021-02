[아시아경제 영남취재본부 박동욱 기자] 김충섭 김천시장은 4일 김천시를 방문한 구헌상 부산지방국토관리청장과 면담<사진>을 갖고, 지연 현안에 대한 다양한 의견을 나눴다.

부산지방국토관리청에서 시행중인 옥률~대룡간 국도대체 우회도로 개설사업 현장을 점검하기 위해 김천을 찾은 구 청장은 정부 핵심과제인 '교통사고 줄이기'에 대한 자치단체 협조를 요청하기 위해 이날 김 시장을 만났다.

이 자리에서 김 시장은 대구통합신공항확정에 따른 접근성 개선을 위한 국도59(김천~선산간) 도로 확장, 국도대체우회도로의 마지막 구간으로 남아있는 양천~대룡간 국도대체우회도로의 조속 시행을 촉구했다.

