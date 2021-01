[아시아경제 임혜선 기자] 카페 투썸플레이스가 스트로베리 시즌 케이크를 1일 출시했다.

시즌 케이크는 딸기를 활용한 것이 특징이다. '스트로베리 치즈 수플레'는 머랭을 넣어 입안에서 사르르 녹는 가볍고 폭신한 수플레 치즈 케이크다. 홀 케이크와 조각 케이크로 출시된다.

생딸기 가득 타르트도 재출시된다. 타르트에 베리 무스와 화이트 시트를 더했다.

이와 함께 투썸은 뉴욕 치즈, 그뤼에르 치즈 무스, 레드 벨벳, 블랙 벨벳 등 4종의 인기 홀케이크 제품에 딸기 장식을 적용해 시즌 한정으로 판매한다.

