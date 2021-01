경기도, 공정캠핑 문화 확산 나선다

[아시아경제(수원)=이영규 기자] 경기도가 '공정캠핑' 문화 조성에 나선다.

도는 이를 위해 도내 등록 캠핑장에 현판을 제작해 배포하고, 미등록캠핑장에 대해서는 이용을 제한하기로 했다. 또 등록 캠핑장에 대한 안전점검 결과 및 각종 위ㆍ불법행위 정보를 공개하고 강력한 행정조치로 캠핑장 불법행위를 차단하기로 했다.

이 외에도 장애인 편의시설 설치, 사회적 약자 대상 캠핑용품 대여ㆍ배달 같은 편의지원 서비스 제공 등을 통해 누구나 편하게 즐길 수 있는 캠핑장 생태계를 조성할 예정이다.

도는 공정한 캠핑문화 조성을 위해 캠핑관련 기관(단체ㆍ기업)과의 협력을 통해 캠핑장 내 준수사항을 안내하고, 수도권 지자체와 협력해 대대적인 캠페인을 펼치기로 했다.

최용훈 도 관광과장은 "이번 사업을 계기로 올바른 캠핑예절 확산뿐 아니라, 경기도 캠핑장을 '전 국민이 안전하게 즐기는 치유 공간, 국내외 관광객 유치확대를 통해 도민경제에 도움이 되는 관광자원'으로 야심차게 육성해 나가겠다"고 강조했다.

한편 도내에는 전국 2356개 등록 캠핑장 중 가장 많은 575개가 있다.

이영규 기자 fortune@asiae.co.kr