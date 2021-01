경기도, 아파트 '누수공사 가격정보' 제공한다

[아시아경제(수원)=이영규 기자] 경기도가 아파트에서 누수가 발생할 경우 부풀려진 공사비로 입주민이 피해를 입지 않도록 세대 누수 수리공사에 대한 가격정보를 제공한다.

도는 지난해 10월부터 12월까지 자체 누수탐지기를 보유한 도내 누수 수리업체 204곳을 선정해 세대누수 수리공사에 대한 시장가격 정보를 조사하고 이를 1일 경기도 홈페이지(www.gg.go.kr)에 공개했다고 밝혔다.

도는 가격정보를 각 시군을 통해 개별 아파트 단지 관리사무소에 제공할 예정이다.

입주자는 관리사무소를 통해 지역내 수리업체들을 확인하고 시장가격 정보를 토대로 적정 공사비를 산출할 수 있다.

도가 이처럼 가격정보를 공개한 이유는 도 조사 결과 아파트 세대 누수 공사가격이 지역별ㆍ업체별로 최대 3배 이상 차이가 나는 것으로 나타났기 때문이다.

아파트내 공용부분의 누수는 관리주체나 입주자대표회의에서 입찰 등 가격경쟁을 통해 수리업체를 선정할 수 있지만 세대 내에서 발생하는 누수는 통상 입주자가 개별적으로 수리업체를 수소문해 보수공사를 의뢰한다.

따라서 공사가격이 부풀려 청구되거나, 부정확한 누수진단으로 인해 불필요한 비용이 청구되는 등 피해를 입은 소비자들이 발생하고 있다.

도는 수리공사 비용은 누수 위치나 범위, 마감재 등에 따라 차이가 매우 크기 때문에 누수 빈도가 큰 거실바닥의 온수배관 수리공사라는 같은 조건에 대해서만 조사를 진행했다.

조사 결과 공사비용은 출장비, 탐지비, 누수공사비로 나뉘고, 주로 출장비와 탐지방법 등에 따른 가격차이가 컸다.

총 공사가격(바닥재 보수비용 제외)은 업체별로 최저 30만원에서 최대 100만원까지 최대 70만원 가량 차이를 보였다.

지역별 평균 공사가격은 고양시 일산동구가 41만6000원으로 가장 적었다. 용인시 기흥구가 가장 많은 73만3000원이었다.

지역별 평균 출장비는 최저 7000원(과천시)에서 최고 4만3000원(의정부시)까지 천차만별이었다. 출장비를 별도로 받지 않고 공사비에 포함시키는 업체도 다수 있었다.

도 관계자는 "누수공사 가격정보는 수시로 추가ㆍ보완해 공사가격으로 인한 분쟁과 도민 피해를 예방하고, 장기적으로 축적된 정보를 바탕으로 누수공사에 대한 표준 시장가격 기준을 마련하도록 노력하겠다"고 강조했다.

이영규 기자 fortune@asiae.co.kr