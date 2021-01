[아시아경제 박지환 기자] 삼성증권 삼성증권 016360 | 코스피 증권정보 현재가 37,750 전일대비 2,000 등락률 -5.03% 거래량 908,488 전일가 39,750 2021.01.29 15:30 장마감 관련기사 변동장 불안감에 '공포지수' 출렁돌아온 기관·외국인 덕에 코스피 2.6% 상승마감[특징주]가파르게 올랐던 증권주, 지수 조정에 약세 전환 close 은 지난해 연결기준 영업이익이 6793억원으로 전년보다 31.2% 증가했다고 29일 밝혔다.

매출액은 11조79억원, 당기순이익은 5076억원으로 전년 대비 각각 65.4%, 29.5% 증가했다.

삼성증권은 이날 이사회에서 보통주 1주당 2200원의 현금배당을 결정했다. 배당금 총액은 1964억원 규모이다. 시가배당률은 5.2%다.

삼성증권 관계자는 "배당액은 주주총회 승인과정에서 변동될 수 있다"며 "주주총회 일정은 미정이다"고 설명했다.

