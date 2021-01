[아시아경제 황준호 기자] 코스피가 3000대 아래로 내려왔다. 29일 오후 1시19분 현재 코스피는 전 거래일 대비 2.38% 하락한 2995.92를 기록하고 있다.

