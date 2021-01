[아시아경제 호남취재본부 이관우 기자] 광주광역시에서 28일 하루 54명의 코로나19 확진자가 발생했다.

29일 광주시에 따르면 전날 기준 신규 확진자는 54명으로 광주 1680~1733번 확진자로 분류됐다.

54명 중 30명이 1000명이 넘는 교인을 보유한 광주안디옥교회 관련 확진자다.

이밖에도 IM선교회 소속 비인가 교육시설인 광주TCS국제학교 관련 4명, TCS에이스국제학교 관련 1명도 추가 확진됐다.

북구 한 게임랜드 관련 확진자인 광주 1645번을 중심으로도 감염이 확산하고 있다. 감염경로를 알 수 없는 그와 관련된 확진자는 이번에 9명 더해져 누적 14명이다.

감염경로 미상인 광주 1499번 관련 확진자도 6명 추가돼 누적 9명이 됐다.

이밖에 전날에는 전남 654번과 전남 734번 관련 확진자가 각각 1명씩 나왔다.

광주 지역 누적 확진자는 1733명으로 늘었다.

