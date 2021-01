[아시아경제 김흥순 기자] 삼성물산 삼성물산 028260 | 코스피 증권정보 현재가 142,000 전일대비 500 등락률 +0.35% 거래량 658,863 전일가 141,500 2021.01.27 15:30 장마감 관련기사 삼성, 협력사 물품 대금 1.3조원 조기 지급…설맞이 내수 활성화삼성 가야할 길 가겠다…준법·책임경영 강화기술주 뜨고, 바이오주 지고…요동치는 시총 순위 close 은 연결 기준 작년 한 해 영업이익이 8571억원으로 전년보다 1.1% 감소한 것으로 잠정 집계됐다고 27일 공시했다. 매출은 30조2161억원으로 전년 대비 1.8% 감소했다. 순이익은 1조1607억원으로 10.8% 늘었다. 4분기 영업이익은 2564억원으로 전년 동기보다 21% 줄었다. 이 분기 매출과 순이익은 각각 8조1823억원과 2699억원이다.

김흥순 기자 sport@asiae.co.kr