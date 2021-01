순천대학 물류비즈니스학과 김현덕 교수, 마르퀴스 후즈후 평생공로상 수상

[아시아경제 호남취재본부 이형권 기자] 순천대학교(총장 고영진)는 미래융합대학장을 역임한 물류비즈니스학과 김현덕 교수가 최근 세계 3대 인명사전인 마르퀴스 후즈후(Marquis Who's Who)가 수여하는 ‘2020 앨버트 넬슨 마르퀴스 평생공로상(Albert Nelson Marquis Lifetime Achievement Award)’을 수상했다고 27일 밝혔다.

이 상은 인명사전에 등재된 인물 가운데 탁월한 업적을 이룬 사람에게 주어진다.

김현덕 교수는 해운·항만물류분야 전문가로 다수의 논문 집필을 통한 뛰어난 학문적 업적과 국내외 물류전문인력 양성으로 세계 물류산업 발전에 이바지한 공로를 인정받아 수상의 영예를 안았다.

순천대 김현덕 교수는 여수광양항만공사 항만위원, 한국항만경제학회 부회장, 전남도 정책위원회 해양수산 분과위원, 전남도 해양항만활력 추진기획단 위원, 여수광양항 발전협의회 위원, 물류분야 국민법제관, 해운물류분야 전문심리위원 등 다양한 임무를 수행하며, 국내외 해운·항만물류분야 산업 발전에 기여하고 있다.

김 교수는 이러한 유공을 인정받아 국토교통부 장관표창을 수상한 바 있으며, 순천대 미래융합대학장을 역임하면서 지역의 평생교육 생태계 구축에도 앞장서 왔다.

호남취재본부 이형권 기자 kun5783@asiae.co.kr