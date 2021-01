이상규 경기소방본부장, 신임 직원 특강 "작은 일도 소홀히 하지 말자"

[아시아경제(수원)=이영규 기자] 이상규 경기도 소방재난본부장이 태도가 좋은 사람이 능력이 좋고, 능력이 좋으면 뛰어난 성과가 뒤따르기 마련 이라면 올바른 공직자의 자세를 강조했다.

이 본부장은 26일 경기도소방학교에서 신임 소방공무원 425명을 대상으로 진행한 특강에서 사람이 항상 갖춰야 할 5가지 덕목인 '인의예지신(仁義禮智信)'을 설명하며 자신의 군 시절과 본부 감찰팀장 당시 일화를 소개했다.

그는 먼저 "사회적 약자와 조직 내 어려운 사람을 보듬어줘야 한다"며 "또한 작은 일도 소홀히 여기지 않고 세심하게 여기는 것이 바로 우리 소방조직의 책임"이라고 강조했다.

또 "태도가 좋은 사람이 능력이 좋고, 능력이 좋으면 뛰어난 성과가 뒤따르기 마련"이라며 예의바른 태도를 가져 달라고 주문했다.

특히 이 본부장은 소방 전문지식을 비롯해 각자의 전문성도 역설했다.

그는 "가장 중요한 것은 나 자신이 스스로 잘났다고 하는 자부심을 가져야만 국민의 생명과 재산을 지키는 소방공무원의 자격을 갖출 수 있다"며 "존경받는 공직자가 되고, 품격높은 경기도소방 조직을 만들어 나가기 위해 인의예지신, 오상(五常)을 실천하는 사람이 되어 달라"고 당부했다.

경기도소방학교는 지난해 11월23일부터 다음 달 10일까지 10주간 제72기 신임 소방공무원 425명을 대상으로 교육을 진행하고 있다.

신임 소방공무원들은 화재ㆍ구조 현장실무와 구급실무, 행정실무 등 각종 교육을 이수한 뒤 2월 중 일선 소방관서에 배치된다.

