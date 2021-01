[아시아경제 지연진 기자] 현대중공업지주 현대중공업지주 267250 | 코스피 증권정보 현재가 254,000 전일대비 7,000 등락률 -2.68% 거래량 86,358 전일가 261,000 2021.01.27 14:50 장중(20분지연) 관련기사 권오갑 현대중공업 회장, 프로축구연맹 총재 3선 확정권오갑 회장 "올해 경영 목표는 '위기를 넘어 미래를 준비'"현대중공업지주, 커뮤니티 활발... 주가 -7.54%. close 는 자회사인 한국조선해양이 포스코인터내셔널과 5006억원 규모의 미얀마 미얀마 SHWE 3단계 가스전 개발 가스승압플랫폼 EPCIC 공사를 수주했다고 27일 공시했다.

계약금액은 최근 매출액대비 9.17% 수준이다.

지연진 기자 gyj@asiae.co.kr