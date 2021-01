세븐일레븐, 빨대없는 컵커피 출시…‘친환경 상품’ 개발 본격화

[아시아경제 임춘한 기자] 세븐일레븐은 26일 서울F&B와 함께 친환경 아이디어 상품 빨대없는 컵커피 2종(카페라떼·카라멜마끼아또)을 선보인다고 밝혔다. 지난 18일 ESG 경영을 선언한 이후 친환경 상품 개발에 본격적으로 나선 것이다.

빨대없는 컵커피는 플라스틱 빨대 사용량 저감을 목적으로 개발된 친환경 프로젝트 상품이다. 일반 편의점 컵커피는 패키지 표면에 플라스틱 빨대가 부착되어 있고, 이를 컵뚜껑에 꽂아 마실 수 있도록 돼있다.

이 상품은 뚜껑을 열고 용기 리드지를 제거한 다음 다시 뚜껑을 닫고 마시면 되어 굳이 빨대를 사용하지 않아도 충분히 음용이 가능하다. 특히 뚜껑엔 특허를 받은 이중 흘림방지 락킹 기술이 적용되어 있어 컵을 기울여도 내용물이 외부로 유출되는 것을 방지하고, 안정적인 보관이 가능하다. 세븐일레븐은 빨대없는 컵커피 출시를 기념해 다음 달 ‘2+1 행사’를 진행한다.

세븐일레븐 관계자는 “빨대없는 컵커피는 커피음료 본연의 깊은 맛뿐만 아니라 환경보호라는 사회적 가치에 부합하는 차별화 상품으로 소비자들에게 더 큰 만족을 줄 수 있을 것”이라고 말했다.

임춘한 기자 choon@asiae.co.kr