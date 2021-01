성남시 '하늘누리 추모원' 설 연휴 나흘간 문닫아

[아시아경제(성남)=이영규 기자] 경기도 성남시 중원구 갈현동 영생관리사업소 내 하늘누리 제1ㆍ2추모원이 설 연휴 기간인 다음 달 11일부터 14일까지 문을 닫는다.

1996년과 2012년 각각 개장 후 지난해 추석 연휴 때 코로나19 확산 차단을 위해 문을 열지 않은 데 이어 이번이 두 번째다.

성남시는 다만 설 연휴를 전후해 1월29~2월10일과 2월15~26일 시청 홈페이지를 통해 예약한 유가족만 추모원을 방문할 수 있도록 했다.

해당 기간동안 제1ㆍ2추모원 방문은 오전 7시부터 오후 5시 또는 오후 7시까지 하루 최대 2712명, 시간당 226명, 추모 시간은 30분으로 각각 제한된다.

추모원을 입장해도 제례실은 이용할 수 없고, 유가족 간 2m 이상 거리를 둬야 한다.

추모원 바로 옆 화장장은 설 당일인 다음 달 12일 가동 횟수를 줄여 화장 유족과 추모객 수를 최소화한다.

화장장은 설 당일 1회차(오전 7시~8시 30분)만 가동해 이날 13구의 시신만 화장할 수 있다.

현재 하늘누리 제1추모원은 1만6900위 모두 만장 됐고, 2만5071위를 갖춘 제2추모원은 1만9378위의 고인(77%)이 봉안돼 있다.

