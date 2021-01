포천시, '브이로그 in 포천'… 맛집·관광지 홍보

[아시아경제 라영철 기자] 경기 포천시가 올해 '브이로그(V-log) in 포천' 사업을 추진한다.

25일 시에 따르면, '브이로그(V-log) in 포천'은 포천의 맛집이나 관광지 등 ‘포천’을 알릴 수 있는 장소와 포천에서의 생생한 일상을 직접 동영상으로 제작해 유튜브에 공유하면 1편당 3만 원의 활동비를 지원하는 사업이다.

영상은 1편당 3분 이상, 총 5편을 제작하되 본인의 얼굴이나 목소리가 포함돼야 하고, '#포천브이로그, #포천, #포천시, #장소'의 해시태그를 필수로 표시해야 한다.

신청은 5편 영상을 제작한 뒤 포천시청 홈페이지에서 참여 신청서를 내려받아 저용량으로 변환된 영상 파일과 함께 이메일(rod1224@korea.kr)로 제출하면 된다.

영상은 월 1회(5편 제출) 가능하며, 제출된 영상이 브이로그 제작 기준에 적합할 경우 1편당 3만 원의 활동비를 지급한다.

