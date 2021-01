25일부터 2월 19일까지 읍·면·동 행정복지센터에서 접수

[아시아경제 영남취재본부 박새얀 기자] 경상남도 창원시가 25일부터 2월 19일까지 읍·면·동 행정복지센터에서 2021년도 으뜸 마을만들기 사업을 신청·접수한다.

이 사업은 기후환경 변화에 대응하는 탄소중립 생활 실천 분위기 조성을 위한 것이다.

사업은 1억3000만원의 예산으로, 사업비 200만원 이내의 실천사업 30개, 1000만원 이내의 시범사업 5개, 컨설팅 1개로 지원된다.

공모 분야는 물과 생태환경 조성, 온실가스 저감 활동 등 탄소중립 목표에 기여할 수 있는 사업계획에 높은 점수를 부여한다.

사업 추진 기간은 오는 4월~10월까지이다.

추진단체는 10인 이상의 주민단체면 누구나 참여할 수 있다.

읍면동 으뜸 마을 추진위원회를 구성해 참여시 가점이 부여된다.

공고문은 창원시 홈페이지에서 25일부터 확인할 수 있다.

