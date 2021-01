[아시아경제 온라인이슈팀] 가수 현아가 독특한 매력을 뽐냈다.

최근 현아는 자신의 인스타그램에 두 장의 사진을 게재했다. 사진 속 현아는 흰색 의상을 입고 빨간색 명품 브랜드의 가방을 들고 있다. 특유의 마른 몸매와 살짝 드러난 복근, 에티듀드가 전문 모델을 방불케 한다.

이를 본 팬들은 "레드하면 현아죠" "가방 진짜 잘어울려요" 등의 반응을 보였다.

