경기도, 외국인 역학조사 '통역 봉사단' 운영

11개 언어 47명 선발

[아시아경제 라영철 기자]

경기도는 도내 외국인 주민·노동자들의 원활한 코로나19 역학조사를 위해 통역 봉사단을 운영한다.

도는 20일 "최근 코로나19 외국인 감염 사례가 증가하고 있으나 언어소통 문제로 어려움을 겪는 역학조사 현장을 지원하기 위해 통역 봉사단을 모집했다"며 이같이 밝혔다.

통역 봉사단은 언어별로 캄보디아, 네팔, 태국, 미얀마, 베트남, 인도네시아, 우즈베키스탄, 몽골이 각 5명, 방글라데시 4명, 필리핀(따갈로그어) 2명, 스리랑카 1명으로 내국인 28명과 외국인 19명이 참여한다.

이들은 도 감염병관리지원단과 연계해 도내 외국인 주민·노동자들에 대한 코로나19 역학조사 때 유선 등 비대면 방식으로 통역을 지원하는 업무를 맡는다.

도는 통역 봉사단의 역량 강화를 위해 역학조사에 대한 기본적인 지식과 통역 지원 절차 등에 대한 온라인 교육도 한다.

김규식 도 노동국장은 "활동 상황을 지속해서 모니터링하고 언어 문제로 방역이 지체하는 일이 없도록 만전을 기하겠다"고 전했다.

라영철 기자 ktvko2580@asiae.co.kr