미즈노, JPX921 핫메탈 "크로몰리 비거리 아이언"

"더 쉽게, 더 멀리, 더 좋은 타구감."

한국미즈노의 2021년 신제품 ‘JPX921 핫메탈 아이언(사진)’이다. ‘크로몰리(Chromoly) 4140M’ 소재를 채용한 것이 핵심이다. 업그레이드된 ‘코어테크 페이스(CORTECH Face)’ 기술로 기존 제품보다 중심부를 0.2mm 얇게 설계했다. 이음새 없이 만든 ‘심리스 컵 페이스(Seamless Cup Face)’ 구조를 사용해 리딩 엣지 부위가 경첩 역할을 한다. 페이스의 반발 성능을 더욱 강화해 뛰어난 비거리를 제공하는 동력이다.

여기에 ‘스태빌리티 프레임(Stability Frame)’은 헤드의 중량을 최적화로 배분한다. 짧은 중심 거리와 큰 스윗 에어리어를 가능하게 해 컨트롤 성능과 관용성을 동시에 개선했다. 고유의 ‘하모닉 임팩트 테크놀로지(Harmonic Impact Technology)’을 더했고, 헤드의 탑 엣지 부분에는 기존보다 세 개의 리브(Rib)를 더 추가했다. 특유의 만족스러운 타구음과 타구감의 여운을 선사한다. 시타 후 살 수 있다.