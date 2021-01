[아시아경제 박종일 기자] 양천구(구청장 김수영)는 겨울방학을 맞은 지역내 대학생들로 행정 인턴을 모집, 구정에 직접 참여하는 기회를 제공한다.

50명으로 구성된 대학생 행정인턴은 앞으로 한 달 간 구청, 도서관, 복지관 등에서 활동, 구정과 관련된 다양한 경험을 체험하게 된다.

