셀트리온헬스케어 091990 | 코스닥 증권정보 현재가 153,800 전일대비 10,400 등락률 +7.25% 거래량 3,220,584 전일가 143,400 2021.01.18 12:41 장중(20분지연) 관련기사 두 번째 '토종' 치료제 쏟아진다! 임상 결과 발표 임박!!코스피·코스닥, 조정 이어가며 장 초반 1%대 하락외국인, 4주만에 '팔자'로 돌아서

는 18일 오후 12시 30분 현재 전일보다 7.11% 오른 15만 3600원에 거래되고 있다. 거래량은 315만 8406주로 전일 거래량 대비 55.03% 수준이다. 셀트리온헬스케어는 셀트리온의 바이오시밀러 독점 유통 회사로 알려져 있다.

1월 18일 유진투자증권의 한병화 연구원은 '렉키로나주의 임상결과에 대한 엇갈린 시각으로 주가가 단기 급락했음. 당사는 발표된 임상데이터가 국내외에서 긴급승인을 받기에 충분하다고 판단됨. 또한 COVID-19 항체치료제가 백신의 공백을 대신할 적정수준의 역할이 있다고 판단함. 기후 위기의 악화에 따른 팬데믹은 향후에도 주기적으로 찾아올 수 밖에 없음. 셀트리온 그룹이 이번에 확보한 렉키로나주의 개발, 제조, 판매와 관련한 노하우는 글로벌 빅파마로 대우받게 되는 주요 동력이 됨. '이라며 셀트리온헬스케어의 목표가를 19만 원으로 발표했다.

최근 5일 동안 개인 투자자들은 셀트리온헬스케어를 141만 5180주 순매수 했고, 외국인과 기관은 각각 100만 2437주 순매도, 42만 3966주 순매도 했다.

※자료출처 : 인공지능 투자 비서 AI라씨로



※ 이 기사는 아시아경제와 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.









