2월 1~14일 설 특별방역기간…고속도로 통행료 유료화 검토(상보)

철도 승차권 창가 좌석만 판매…휴게소 실내 취식 금지

[아시아경제 서소정 기자] 정부가 설 연휴를 포함해 2월 1일부터 2월 14일까지를 설 특별방역기간으로 정하고, 이동 감소를 위해 고속도로 통행료 유료화 방안을 검토한다.

권덕철 중앙재난안전대책본부 1차장은 16일 정례브리핑에서 "많은 국민들의 전국적인 이동과 가족모임이 예상되는 2월 설 연휴를 고려해 2월 1일부터 14일까지 2주간 설 특별방역대책 기간으로 지정하고 관리할 예정"이라고 말했다.

권 1차장은 "국민 여러분들께서 이번 설에는 고향과 친지방문, 여행을 자제해주실 것을 부탁드린다"면서 "설 연휴까지 3차 유행이 대폭 줄어들 가능성은 낮아 잘못하면 부모님과 가족 친지들, 우리 이웃들이 위험해질 수 있다"고 우려했다.

이에 따라 정부는 설 연휴 교통수단과 교통시설 방역을 강화한다.

철도 승차권은 창가 좌석만 판매하고, 고속도로 통행료 유료화 방안을 검토하는 한편, 연안여객선의 승선인원도 정원의 50% 수준으로 관리해 전체 이동량 감소를 위한 조치를 시행한다.

고속도로 휴게소도 혼잡안내시스템을 운영하고 실내 취식을 금지(포장 판매만 허용)하는 등 교통시설 이용자 밀집을 방지한다.

온라인 추모·성묘 서비스 등 안전한 추모방안도 마련한다. 오는 18일부터 온라인 성묘·추모 서비스를 시행하고, 봉안 시설은 명절 전·후 총 5주간(1월4주~2월4주) 사전 예약제를 시간대별로 나눠 운영하면서, 실내에서는 음식물 섭취를 금지한다.

국·공립문화예술시설은 사전예약제를 운영한다.

고궁 및 박물관 등 국·공립문화예술시설은 사전예약제를 통해 적정 이용자 수를 관리(수용 가능 인원의 30% 이내 또는 좌석 두 칸 띄어 앉기)하고, 일부 유료 시설은 평소와 동일한 요금기준을 적용한다.

요양병원과 요양시설은 안전한 면회 방안을 마련한다.

집단감염의 위험이 높은 요양병원·시설은 사회적 거리두기 단계에 따라 면회 금지 조치를 실시하는 한편, 어르신의 정서 안정을 위해 영상통화를 이용한 면회 등을 적극 시행하도록 권고할 예정이다.

권 1차장은 "지난해 추석특별방역대책을 통해 코로나19의 확산 없이 명절을 보낸 것처럼 이번 설 명절에도 만남보다는 마음이 함께 하는 연휴가 될 수 있도록 모든 분들께서 합심해달라"고 당부했다.

그는 이어 "특별방역대책이 종료되는 2월 중순까지 지금의 노력을 유지한다면 확실하게 3차 유행을 극복하고 안정적인 대응 국면에 들어설 수 있다"면서 "그때까지만 조금 더 함께 힘을 내어주시기를 부탁드린다"고 말했다.

서소정 기자 ssj@asiae.co.kr