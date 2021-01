‘OLED 대세’ 특허출원도 年평균 5%↑

[아시아경제(대전) 정일웅 기자] 유기발광광다이오드(이하 OLED)의 활용 영역이 넓어진 만큼 OLED 소재 분야에서 출원된 특허도 증가하는 양상이다.

14일 특허청에 따르면 2015년~2019년 OLED 소재 분야 특허출원은 연평균 5%의 상승률을 기록했다. 이 기간 출원건수는 총 3067건으로 연도별로는 2015년 533건, 2016년 730건, 2017년 550건, 2018년 603건, 2019년 651건 등의 등락을 보였다.

OLED 소재 분야는 휴대전화, TV 등에 사용되는 디스플레이 ‘OLED 패널’의 발광에 관여하는 유기화합물 재료를 말한다. OLED에 사용되는 소재는 발광층, 공통층용 소재로 구분되며 발광층용은 호스트(host)와 도펀트(dopant) 물질로 구성된다. 이들 소재가 전극 사이에 적층돼 OLED 패널이 형성되는 방식이다.

최근 5년간 OLED 소재 분야 특허 출원인 비중은 국내 기업 79.0%, 외국계 기업 16.2%가 주류를 이뤘다.

국내 기업 중에선 LG계열사(939건)가 가장 많은 특허를 출원했고 삼성계열(442건), 덕산 네오룩스(245건), 두산(230건) 등이 뒤를 이었다.

특허청 이숙주 고분자섬유심사과장은 “OLED 활용 영역이 넓어지고 수요량이 증가하면서 관련 소재 시장의 규모 역시 빠르게 성장할 것으로 예상된다”며 “국내 기업이 OLED 소재 시장을 선도하기 위해선 지속적인 연구개발과 함께 특허권 확보가 중요하다”고 말했다.

