대한항공, 美APEX 평가서 '5성 등급' 취득

4년 연속 최고등급

대한항공은 미국 APEX(Airline Passenger Experiance Association)서 실시하는 오피셜 에어라인 레이팅(Officail Airline Ratings) 평가에서 최고등급인 '5성 등급'을 취득했다고 13일 밝혔다.

지난 1979년 설립된 미국 뉴욕 소재 APEX는 항공사, 항공기 제조사 등 항공업 관련 482개사가 회원사로 가입해 있는 비영리단체다. 지난 2018년부터 트립잇 애플리케이션을 통해 수집한 승객의 피드백을 바탕으로 항공사 등급 평가 프로그램을 운영 중이며, 대한항공은 4년 연속 5성 등급을 받았다.

APEX의 항공사 등급 평가는 전 세계 600여개 항공사의 약 100만여편 항공편을 대상으로 좌석, 기내 서비스, 기내식, 기내 엔터테인먼트 등에 대한 고객의 피드백을 수집한 후 외부 전문 감사기관의 검증을 거쳐 진행된다.

대한항공은 "이번 5성 등급 선정은 하늘 위 안락함을 선사하는 일등석 코스모스위트 2.0 좌석, 풍부한 콘텐츠를 담은 기내 엔터테인먼트, 제철 식자재를 사용하는 기내식과 고품질 와인 등 차별화 된 서비스가 고객으로부터 호평을 받았기 때문"이라면서 "지속적 서비스 업그레이드로.포스트 코로나 시대를 이끌 글로벌 항공사로 발전해 나갈 계획"이라고 밝혔다.

