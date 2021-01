정병석 전남대 제20대 총장 이임

[아시아경제 호남취재본부 이관우 기자] 정병석 전남대학교 제20대 총장이 12일 4년 임기를 마치고 이임했다.

정 총장은 이날 오후 용봉홀에서 이임식을 가진 뒤, 전남대의 무궁한 발전과 교직원들의 안녕을 기원하며 교직원들과 작별인사를 나누는 것으로 총장 직무를 마쳤다.

그는 원 소속인 법학전문대학원으로 돌아가 교육과 연구를 이어갈 예정이다.

이임식에선 직원들이 석별을 아쉬워하며 응원문구가 새겨진 손팻말을 들고 나와 기념촬영에 나서는가 하면, 꽃다발과 작은 선물을 증정하며 정 총장의 앞날에 영광과 축복이 가득하길 바랐다.

이날 이임식에는 김수갑 전국 국공립대총장협의회장(충북대 총장), 박성현 광주전남지역대학총장협의회장(목포해양대 총장)과 정성택 전남대총장임용후보자, 전현직 보직교수와 학장, 안영근 전남대병원장 등이 참석했다.

정 총장은 이임사를 통해 “우리 대학은 수많은 인재를 배출하고, 민주·인권·정의의 소중한 가치를 지켜온 증인이자 주인공”이라며 “우리가 만들어 온 하루하루가 곧 대학의 역사였기에 무거운 책무를 나눠진 대학가족 여러분이 그만큼 더 고마웠다”고 감사의 뜻을 전했다.

이어 “전남대는 지역인재의 요람이자 청년문화의 원천이며, 지식기술의 산실이자 시·도민 평생교육의 터전”이라며 “지역민 여러분의 무한한 사랑과 믿음을 늘 가슴에 담고 국가거점대학의 책무를 완수할 것이니 만큼, 전남대를 변함없이 아껴주고 지지해 주시라”고 호소했다.

정 총장은 지난 2017년 1월 제20대 총장으로 취임한 이래 지난 4년 동안 ▲첨단분야 학과 개편 ▲연구과제 및 연구비 규모 최상위권 유지 ▲캠퍼스타운형 도시재생사업 및 지역혁신플랫폼 사업 유치 ▲‘민주길’ 준공 등 문화캠퍼스 조성 등에 힘써 전남대를 내실있는 미래지향 대학으로 변모시켰다는 평가를 받고 있다.

호남취재본부 이관우 기자 kwlee719@asiae.co.kr