"한파 막아라" 전기·가스 구출작전

한전, 정전 대비 비상발전차·노후 변압기 교체비 등 지원

가스안전公, CO 중독사고 차단·배기통 연결 등 안전점검

[아시아경제 문채석 기자] 겨울철 한파로 전기·가스 안전사고를 막기 위해 공기업들이 발 벗고 나섰다. 정전 복구를 지원하고, 가스 일산화탄소 중독사고를 막기 위해 안전 점검을 당부했다.

한국전력과 한국가스안전공사는 겨울철 한파 피해를 막기 위해 안정적 전력공급대책과 가스안전혁신 과제를 각각 마련했다고 12일 밝혔다.

한전은 지난달부터 겨울철 전력공급대책을 마련해 시행하고 있다. 겨울철 아파트에서 정전이 났을 경우 임시로 쓸 수 있는 전력을 공급하기 위해 비상 발전차를 지원하고 있다. 정전이 발생한 아파트에서 한전 고객센터(전화번호 123)에 문의하면 한전은 즉시 복구하고 임시 전력 공급을 시행한다.

앞서 지난 8일 강력한 한파로 곳곳에서 정전 사태가 발생하자 한전은 복구를 서두르고 임시 전력 공급에 나서기도 했다.

아파트 정전을 막기 위한 근본적 방법은 전기설비 관리를 철저히 하는 것이다. 아파트 전기설비는 차단기, 변압기 등 다양한 기자재들이 연결돼 세대별 전기를 공급하고 있기 때문에 자칫 관리 부주의로 안전사고가 날 수 있다.

한전에 따르면 지난달 1일부터 지난 8일까지 차단기, 변성기(전압을 낮추는 장치) 불량을 비롯해 전기설비 침수 9건 등의 원인으로 아파트에서만 모두 17건의 정전이 발생한 것으로 파악됐다.

특히 변압기 용량이 부족한 아파트는 겨울철 난방 부하가 가장 두렵다. 변압기에 과부하가 올 경우 정전이 발생할 수 있기 때문이다.

한전은 아파트 자체 전기설비 안전관리를 지원하기 위해 일정 기준을 충족할 경우 원하는 고객에게 노후 변압기 교체비를 지원해주고 있다.

아파트 안전관리자에 설비 관리 요령을 안내하기도 한다. 전기설비 점검과 시간대별 부하를 확인하고 과부하가 예상될 경우 세대별 절전을 안내하는 식이다.

또 지하 상수도관 파손, 누수 등으로 전기설비가 누전돼 정전이 발생하지 않도록 전기설비와 상수도시설 사이에 일정 거리를 유지해야 한다고 당부했다.

가스안전공사는 2018년 발생한 강릉 펜션 일산화탄소 중독사고와 유사한 참사가 재발하지 않도록 강조하고 나섰다. 공사에 따르면 2015~2019년 5년간 일산화탄소 중독사고는 모두 24건 발생했다. 이로 인해 54명이 사망, 부상을 당하는 등 인명 피해를 봤다. 일산화탄소 중독사고는 폭발, 화재 등의 사고보다 인명 피해율이 높다.

공사는 △보일러 가동 전 배기통이 처져 있거나 꺾여 있는 부분이 없는지 △겨울철에 집중적으로 쓰는 보일러 배기통 내부가 벌집·새집 등으로 막혀 있지는 않은지 △배기통 연결부가 제대로 고정돼 있는지를 반드시 확인해야 한다고 강조했다.

또 가스보일러 등 가스기기 설치, 이전, 수리 등을 할 때에는 반드시 시공 자격을 보유한 전문가에게 조치를 받아야 한다고 당부했다.

신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 확산 이후 비대면(언택트) 레저 활동으로 캠핑이 주목받기 시작하면서 가스안전공사도 바빠졌다.

날씨가 쌀쌀하다는 이유로 텐트 안이나 좁은 장소에서 휴대용 가스레인지나 가스램프 등을 사용하는 캠핑객이 늘고 있기 때문이다. 밀폐된 곳에서 가스기기를 사용하면 일산화탄소 중독사고 위험이 높아진다.

공사 관계자는 "사용자의 부주의로 가스사고가 발생하면 자칫 인명 피해로 이어질 수 있다"며 "가스용품 사용 전 주의 사항을 꼭 확인하고 사고 예방에 다함께 힘써달라"고 당부했다.

가스안전공사는 연말연시 겨울 휴가철에 펜션, 민박, 식당 등에서 큰 사고들이 주로 발생했다고 강조했다. 이에 따라 일산화탄소 중독사고를 막으려면 이들 사업자의 보일러 안전 확인이 반드시 필요하다.

지난해 8월5일 ‘액화석유가스(LPG) 안전관리 및 사업법(액법)’이 시행되면서 사업자들의 안전의무가 강화됐다. 법에 따라 사업자들은 가스보일러를 설치할 때 일산화탄소 경보기를 의무적으로 달아야 한다. 가스보일러 등 가스용품을 제조하거나 수입한 자는 판매 시 경보기 등의 안전장치를 포함해야 한다.

세종=문채석 기자 chaeso@asiae.co.kr