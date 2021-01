참석율 85.3%

[아시아경제 이현주 기자] 서울교육청이 6~7일 공립 초등학교에서 신입생 예비소집을 실시한 결과 대상자 6만7430명 중 9910명이 참석하지 않은 것으로 나타났다.

서울교육청은 지난 이틀 동안 진행된 초등학교 1학년 예비소집에서 5만7520명이 참석해 85.3% 비율을 나타냈다고 11일 밝혔다.

대면 참석은 3만9747명, 비대면 참석은 1만7773명이었다.

예비소집에 참석하지 않은 보호자와 아동은 취학 유예 또는 면제, 해외출국이나 미인가 대안학교 등 사유로 추정된다.

그러나 서울교육청은 예비소집에 오지 않은 아동의 소재 파악에 나선다. 행정정보공동이용망을 통해 확인하거나 주민센터와 연계한 가정 방문, 경찰 협조 의뢰도 요청할 방침이다.

