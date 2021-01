[아시아경제 박지환 기자] 피씨엘 피씨엘 241820 | 코스닥 증권정보 현재가 34,200 전일대비 500 등락률 -1.44% 거래량 237,767 전일가 34,700 2021.01.11 15:10 장중(20분지연) 관련기사 [e공시 눈에 띄네]코스닥-8일[e공시 눈에 띄네]코스닥-7일[e공시 눈에 띄네]코스닥-6일 close 은 11일 독일지역에 4억3000만원 규모의 의료기기 공급 계약을 체결하기로 했다고 공시했다.

박지환 기자 pjhyj@asiae.co.kr