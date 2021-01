코로나 확진자 나온 수원시 '추가 확진자' 없어…11일 정상근무

[아시아경제(수원)=이영규 기자] 경기도 수원시청에서 코로나19 확진자가 발생한 가운데 추가 양성 판정을 받은 사람은 나오지 않았다. 이에 따라 수원시는 오는 11일부터 정상 근무를 실시한다.

수원시는 8일 시청 전체 직원을 대상으로 검체 검사를 실시한 결과 모두 코로나19 '음성' 판정이 나왔다고 9일 밝혔다.

시는 앞서 8일 오전 수원시청 직원 A씨가 코로나19 '양성' 판정을 받음에 따라 청사 본관 및 별관을 폐쇄하고, 이날 오후 시청 전 직원을 대상으로 검체검사에 들어갔다.

시청에 설치한 임시검사소에서 1159명이 검체 채취를 했고, 9일 오전 전원 '음성' 판정을 받았다.

밀접 접촉자로 분류돼 자가격리 조처된 재난안전대책본부 근무 직원 8명과 A씨 부서 직원 6명도 '음성' 판정을 받았다.

또 연가 등으로 출근하지 않은 직원 30명도 보건소에서 검체 채취를 한 결과 전원 '음성' 판정을 받았다.

