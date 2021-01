[아시아경제 박종일 기자] 채현일 영등포구청장이 8일 오후 구청장실에서 대한적십자사에 2021년 적십자 특별회비 전달식을 가졌다.

전달식에는 대한적십자사 박진성 서부봉사관장, 적십자봉사회 영등포구지구협의회 홍인식 회장, 조해숙 총무가 참석했다.

채 구청장은 특별회비 100만 원을 전달, “코로나19로 힘든 시기임에도 어려운 이웃을 위해 돕고 봉사하는 대한적십자사에 진심으로 감사드린다”며 “적십자 회비는 저소득층 지원 사업에 사용되는 따뜻한 성금인만큼 많은 분들이 적십자 나눔활동에 동참해주시길 바란다”고 전했다.

박종일 기자 dream@asiae.co.kr