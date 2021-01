코스피가 7일 전날보다 63.47 포인트(2.14%) 오른 3031.68로 마감하며 종가 기준으로 사상 처음으로 3,000선을 넘었다. 코스피가 종가 기준으로 3,000을 넘어선 것은 2007년 7월 25일 이후 13년 5개월여만이다. 이날 서울 영등포구 여의도 한국거래소에서 정일문(왼쪽부터) 한국투자증권 대표이사, 손병두 한국거래소 이사장, 나재철 금융투자협회장, 박현철 부국증권 대표이사가 코스피 3,000 돌파를 축하하고 있다./김현민 기자 kimhyun81@

