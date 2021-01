신세계TV쇼핑, 2040 청년층 콘텐츠 크리에이터 육성

'더 온에어 플러스' 교육생 모집

[아시아경제 차민영 기자] 신세계TV쇼핑이 뉴미디어 분야 진출을 희망하는 청년층을 지원하는 ‘더 온에어 플러스(THE ON-AIR+) 프로그램’을 선보인다고 7일 밝혔다.

더 온에어 플러스 프로그램은 1인 방송 제작자(콘텐츠 크리에이터)가 되길 희망하거나 콘텐츠 제작에 대해 체계적으로 배우고 싶은 청년들에게 교육과 창업의 기회를 제공하기 위해 기획된 신세계TV쇼핑의 새로운 사회공헌 사업이다.

국내 대표 다중채널네트워크(MCN) 기업 ‘샌드박스 네트워크’, 창업교육 전문 기업 ‘언더독스’와 협업해 실전에 바로 적용할 수 있는 전문화된 콘텐츠 창작 및 창업 교육과정으로 커리큘럼을 구성했다. 프로그램 이수 후 다양한 온라인 플랫폼에서 활동할 수 있도록 지원할 예정이다.

지원방법은 오는 1월 26일까지 전용 웹사이트를 통해 참가 신청할 수 있으며, 1인 미디어 콘텐츠 크리에이터로 창업과 취업을 희망하는 만19세부터 39세 이하의 청년(개인 또는 팀)이라면 누구나 지원 가능하다. 1차 서류심사와 2차 면접심사를 거쳐 총 30명의 교육생이 선발될 예정이다.

최종 선발자는 2월 17일부터 6주간의 교육과 관련 분야 전문가 특강을 수강하게 된다. 지원자들은 ▲콘텐츠 창작, 창업을 위한 교육 외에 ▲창작자 간 네트워킹 및 협업 ▲프로젝트 개발을 위한 촬영 스튜디오 공간 및 시설 등도 지원받는다.

신세계TV쇼핑 관계자는 “언택트(비대면) 문화로 인해 가속화된 디지털 트랜스포메이션 시대를 맞아 취미가 아닌 직업으로서의 미디어 크리에이터를 준비할 수 있도록 알차게 프로그램을 구성했다”며 “침체된 취업 시장에 활기를 불어넣을 수 있는 계기가 됐으면 한다”고 말했다.

