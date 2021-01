퇴근길 함박눈…서울 시내 거북이 걸음

[아시아경제 박형수 기자] 서울을 포함한 전국 곳곳에서 6일 오후부터 함박눈이 내리면서 도로 정체가 이어지고 있다.

퇴근 무렵인 오후 6시를 조금 넘긴 시각 내리기 시작한 눈은 2시간 넘게 내렸다. 영하 10도 가까이 떨어진 한파로 내린 눈은 그대로 얼었다. 도로 위를 달리는 차량뿐만 아니라 인도를 걷는 시민도 제 속도를 내지 못했다.

광화문 앞 세종대로를 지나는 버스와 승용차들은 시속 30㎞ 이하로 서행했다. 일부 차량은 비상등을 켜고 있다.

기상청은 오후 9시 기준 서울에 3.8㎝가량 눈이 쌓였다고 했다. 서울과 인천, 경기 서부를 비롯해 충남 서해안과 호남 등에는 대설주의보가 발령됐다. 대설주의보는 24시간 동안 눈이 5㎝ 이상 쌓일 것으로 예측될 때 내려진다.

