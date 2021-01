한화솔루션, 조직 개편 단행…태양광 사업부 재편·수소기술연구센터 신설

[아시아경제 황윤주 기자] 출범 1주년을 맞은 한화솔루션 한화솔루션 009830 | 코스피 증권정보 현재가 48,450 전일대비 550 등락률 +1.15% 거래량 1,473,273 전일가 47,900 2021.01.04 11:20 장중(20분지연) 관련기사 1월 바이든 정부 출범에 기대감 높이는 신재생 에너지주[주간HOT종목]한화솔루션, 태양광·수소산업 투자 계획…시장 관심 'UP'[e공시 눈에 띄네]코스피-22일 close 이 신성장 사업 투자 확대를 위한 조직 개편을 단행했다. 태양광과 수소 사업에 대한 대규모 투자 계획을 실행할 수 있는 조직을 구축해 글로벌 친환경 에너지·소재 기업 도약을 위한 중장기 전략을 차질없이 실행하겠다는 것이다.

은 태양광 사업부를 재편하고 수소기술연구센터를 신설하는 등 신성장 동력 사업 경쟁력 강화를 위해 조직을 개편했다고 4일 밝혔다. 연구·개발(R&D) 역량 강화를 위해 국내외에서 전문 인력도 대거 채용할 예정이다.

◆ 태양광 사업부 재편해 글로벌 신재생 발전소 개발 역량 강화

은 우선 신재생 발전 프로젝트를 담당하는 글로벌 GES(Green Energy Solution) 사업부를 확대 개편했다. 기존 여러 사업부에 흩어져 있던 개발, EPC(설계·조달·시공), 프로젝트 금융 기능을 글로벌 GES 사업부로 통합해 신재생 에너지 발전소 개발 사업의 역량을 강화하겠다는 것이 핵심이다. 이를 통해 2025년 신재생 에너지 발전소 개발 사업에서만 연간 5조원의 매출을 올린다는 계획을 달성하겠다는 것이다.

확대 개편된 GES 사업부는 한화건설 출신 신동진 전무가 맡게 된다. 신 전무는 건설 분야에서 시공 업무를 두루 경험해 그룹 내에서 발전 프로젝트 사업 강화의 적임자로 평가받고 있다.

GES 사업부는 태양광 발전뿐 아니라 풍력 발전 프로젝트에도 진출할 계획이다. 전 세계적으로 풍력 발전의 비중이 커지는 추세에 따라 그동안 태양광 부문에서 축적한 역량을 바탕으로 신재생 에너지 발전 사업을 확대하겠다는 것이다. 이를 위해 태양광은 물론 풍력 발전 사업 경험이 많은 외부 인력도 적극 충원할 방침이다.

김희철 큐셀 부문 대표는 "지난해는 코로나19 영향으로 발전소 개발 사업에 적극적으로 나서지 못했다"면서 "새해에는 전 세계적으로 기후 변화 대응 중요성이 더욱 부각될 것으로 예상되는 만큼 국내외 시장에서 태양광과 풍력 등 신재생 에너지 발전 사업에 적극 나서겠다"고 말했다.

은 국내 발전소 개발 사업 강화를 위해 한국사업부에서 분리해 한국GES 사업부를 신설했다. 국내 발전 프로젝트 전문가를 새롭게 영입하여 최근 정부가 발표한 '9차전력수급 기본계획'에 맞춘 국내 태양광·풍력 등의 신재생 에너지 발전사업에 적극적으로 뛰어들 계획이다.

◆ 수소기술연구센터 신설…그린 수소 밸류체인 확보 속도전

은 그린 수소 사업 강화를 위해 기존 수전해기술개발팀을 '수소기술연구센터'로 확대 개편했다. P2G(power to gas)의 핵심 기술인 수전해기술(물에서 수소를 생산하는 기술) 분야를 이끌어 온 손인완 상무를 센터장으로 선임하고 외부 전문 인력을 대폭 충원해 그린 수소 대량 생산을 위한 기술력을 조기에 확보하기 위해서다.

강원도·한국가스기술공사와 함께 강원도 평창에 구축하는 그린 수소 실증 사업은 별도 테스크포스(TF) 조직이 담당한다. 또 지난달 말 발표한 미국 고압 수소 탱크 업체인 시마론(Cimarron) 인수에 따른 운송·저장용 초대형 수소 탱크 사업을 추진할 전문 인력 투입과 조직 개편도 상반기 중에 예정돼 있다.

은 올해 태양광과 그린 수소 분야에서만 국내외에서 250여명을 채용할 계획이다. 주로 차세대 태양광 제품인 페로브스카이트 탠덤셀, 수소 고압탱크, 수전해 분야의 R&D 인력이 대상이다.

관계자는 "이번 조직 개편은 회사의 신성장 동력 확보를 위한 역량 확보에 중점을 뒀다"며 "적극적인 투자를 바탕으로 우수 인재를 지속적으로 확보하고, 변화에 민첩하게 대응할 수 있는 애자일(agile) 조직을 만들어 나가겠다"고 말했다.

황윤주 기자 hyj@asiae.co.kr