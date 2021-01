G마켓·옥션, 10일까지 인기 패션브랜드 최대 78% 할인

최대 25% 할인쿠폰 등 매일 12장씩 제공

'투데이 브랜드'에 톱 7개 브랜드 상품 참여



[아시아경제 임혜선 기자] 이베이코리아가 운영하는 G마켓과 옥션은 새해 첫 패션 할인 대전을 연다.

이베이코리아는 오는 10일까지 지오다노, 휠라, 게스 등 200여개 인기 패션 브랜드 상품을 최대 78% 할인 판매하는 '패션스퀘어 2021년 신년세일'을 진행한다고 4일 밝혔다.

이번 대전에 참여하는 200여개 톱 브랜드에 사용 가능한 할인쿠폰을 전 회원과 프리미엄 멤버십 회원인 스마일클럽에게 제공한다. 1000원 이상 구매한 제품에 최고 10만원까지 적용 가능한 ‘최대 20% 할인쿠폰’을 매일 3장씩 G마켓과 옥션에서 발급받을 수 있다. 여기에 스마일클럽의 경우, 최고 20만원까지 할인되는 '최대 25% 쿠폰'을 각 채널별로 매일 3장씩 총 6장이 추가 제공된다. 스마일클럽이라면, 매일 12장, 최대 180만원의 할인쿠폰을 받을 수 있는 셈이다.

이번 패션 대전은 G마켓과 옥션의 패션관과 스포츠·유아동관 2개관에서 각각 '투데이 브랜드', '원데이 특가', '클리어런스 세일' 등으로 나뉘어 진행된다. 패션관에서는 4일 브랜드 지오다노를 시작으로 게스(5일), 온앤온(6일), 빈폴(7일), 에잇세컨즈(8일), 금강제화(9일), LF(10일) 상품들을 선보인다. 스포츠·유아동관에서는 네파(4일) , 노스페이스(5일), 휠라(6일), 아이더(7일), 노스페이스키즈(8일), 안다르(9일), 아디다스(10일)를 소개한다.

울 인기 아이템을 엄선해 파격가에 내놓은 원데이 특가 상품과 지난해 좋은 반응을 얻었던 상품을 금액대별로 구분해 최대 78%까지 할인 판매하는 클리어런스 세일도 있다.

