英발 변이 바이러스 4명 추가…남아공발도 첫 확인

[아시아경제 조유진 기자] 영국발(發) 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 변이 바이러스에 걸린 확진자 4명이 추가로 나왔다. 남아프리카공화국(남아공)발 입국자 가운데서도 변이 바이러스 감염자가 1명이 새롭게 확인됐다.

2일 중앙방역대책본부에 따르면 영국발·남아공발 변이 바이러스 감염 사례 5건이 더 확인됐다. 새로 나온 영국발 변이 바이러스 감염 사례 4명 중 3명은 지난달 26일 '사후 확진' 판정을 받은 80대 남성의 일가족이다.

방역당국은 80대 남성의 변이 바이러스 감염 사실을 확인한 이후 확진자의 가족 3명의 검체에 대한 전장유전체 분석을 진행해 감염 사실을 추가로 파악했다.

이 가운데 2명은 지난달 13일 입국해 자가격리 중 확진됐으나, 다른 1명은 이미 지난해 11월 입국해 경기 고양시 거주지 인근의 미용실, 마트 등 다중이용시설을 방문한 것으로 확인돼 변이 바이러스가 지역사회에 이미 전파된 게 아니냐는 우려도 나온다.

또 다른 1명도 영국에서 입국한 사람으로 자가격리 중 확진 판정을 받았다. 이로써 국내에서 확인된 영국발 변이 바이러스 감염자는 총 9명으로 늘어났다.

이와 별개로 이날 남아공에서 유행 중인 변이 바이러스에 감염된 사람도 처음 보고됐다. 이 사람은 지난달 26일 남아공에서 입국했으며, 입국 검역 과정에서 확진 판정을 받았다.

