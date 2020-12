[아시아경제 박종일 기자] ◆서울 종로구 ▲복지경제국장 김천호 ▲구의회사무국장 정미덕 ▲감사담당관 김현곤 ▲재난안전과장 이진열 ▲어르신가족과장 김승근 ▲신청사건립추진반장 강호성 ▲구의회사무국 전문위원 김상희 ▲종로5·6가동장 선종극 ▲창신제1동장 함시일

박종일 기자 dream@asiae.co.kr