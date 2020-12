[신년사]김주현 여신금융협회장 "신용카드업 넘어 종합금융산업으로 발전해야"

복잡하고 불확실한 경영여건 속

지속가능한 경영기반 마련해야

[아시아경제 기하영 기자]김주현 여신금융협회장이 새해에는 "카드업계가 전통적 신용카드업을 넘어 새로운 모습의 종합금융산업으로 발전해갈 수 있다는 것을 시장에 보여줘야 할 때"라고 강조했다.

김 협회장은 31일 신년사에서 "빅테크 핀테크사와의 공정경쟁을 위한 제도적 큰 틀은 마련됐다"며 이같이 밝혔다.

그는 "앞으로 카드사의 디지털 전환 과정에서 보다 구체적이고 다양한 이슈들이 계속 제기될 것"이라며 "업계의 성공적인 디지털 혁신을 지원하기 위해 다양한 디지털금융 협의채널을 통해 향후 일어날 수 있는 여러 문제점과 제도개선 방안을 논의하고, 감독당국과 협의 등 다각적 노력을 기울이겠다"고 약속했다.

내년부터 시작될 가맹점수수료 적격 비용 재산정 논의와 관련해서도 "합리적인 비용산정이 이뤄질 수 있도록 당국과 이해관계자와 다각적 방안을 협의하겠다"고 말했다.

김 협회장은 "그간의 수 차례에 걸친 요율 인하로 국내 신용카드 가맹점수수료 수준은 국제적으로도 높지 않고, 영세상공인이 부담하고 있는 여타 각종 수수료와 비교할 때도 낮은 수준"이라면서도 "여러 논점이 제기될 수 있으므로 합리적인 비용 산정이 이뤄질 수 있도록 협의하겠다"고 강조했다.

캐피탈업권에 대해서는 "새로운 수익원 확보를 위한 노력을 다각적으로 지원하고 여러 경영 불확실성에 대비한 리스크 관리가 합리적으로 이뤄질 수 있도록 하겠다"고 말했다. 그는 "일부 캐피탈사들이 자금시장 경색으로 어려움을 겪으면서 캐피탈업계의 리스크 관리에 대해 감독당국과 시장의 관심도 높은 상황"이라며 "'유동성리스크 모범규준'을 통해 회원사의 선제적이고 능동적인 리스크 관리를 유도해 나갈 예정"이라고 말했다.

아울러 소비자 보호 제고와 신뢰 확보를 위해서도 다양한 노력을 기울이겠다고 약속했다. 김 협회장은 "디지털화 진전과 해킹 기술발전에 대응해 해외 물품 구매 시 가상카드번호를 이용하는 등 신용카드 결제 인프라의 안전한 사용 환경을 마련하겠다"며 "금융보안원와 국제브랜드사와의 긴밀한 협력을 통해 효과적인 부정사용 대응 네트워크를 구축하는 등 디지털 환경에 수반되는 금융보안 리스크에 철저히 대비하겠다"고 밝혔다.

그는 "경기회복 지연 시 신종 코로나바이러스감염증(코로나19)으로 인한 취약계층 채무상환 유예조치 등이 여전업계의 건전성 악화로 이어질 수 있다"며 "금융소비자보호 관련 각종 제도개선과 법정 최고금리 인하도 경영에 많은 영향을 미칠 것으로 예상되는 만큼 업권의 지속가능한 경영기반을 마련해야 한다"고 강조했다.

기하영 기자 hykii@asiae.co.kr