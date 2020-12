채현일 영등포구청장 "영등포 도약 이끌 핵심사업들 차질 없이 추진"

채 구청장 2021년 신년사 통해 "영중로 보행 친화거리 조성, 쪽방촌·집창촌 주거환경 개선과 함께 영등포로터리 고가 철거, 제2세 종문화회관 건립, 대선제분 문화발전소 조성, 전통시장 현대화사업 등 영등포 도약 이끌 핵심사업들을 차질 없이 추진해 나가겠다"고 밝혀

[아시아경제 박종일 기자] 채현일 영등포구청장은 "영등포역을 중심으로 영등포의 미래가 새롭게 쓰여지고 있다"며 "영중로 보행 친화거리 조성, 쪽방촌·집창촌 주거환경 개선과 함께 영등포로터리 고가 철거, 제2세 종문화회관 건립, 대선제분 문화발전소 조성, 전통시장 현대화사업 등 영등포 도약을 이끌 핵심사업들을 차질 없이 추진해 나가겠다"고 말했다.

채 구청장은 2021년 신년사를 통해 "또한 코로나 위기를 딛고, 구민의 안전과 민생경제 지켜 내겠다"며 "교육·문화, 경제, 주거·생활환경, 복지 등 피부에 와닿는 성과들을 보여드려 서울 3대 도심 영등포의 위상을 더욱 드높이겠다"고 밝혔다.

이어 "영등포구는 구민의 생명과 안전을 최우선으로 코로나19 선제적인 대응과 빈틈없는 방역에 총력을 기울였다"며 "전국 최초의 포용적 주거복지 모델인 영등포 쪽방촌 공공주택사업과 구민분들의 오랜 숙원인 영등포역 앞집창촌 정비를 추진하는 등

영등포의 더 나은 미래를 향해 구민과 함께 힘차게 뛰어왔다"고 말했다.

또 "어르신 일자리 확충, 장애인복지시설 조성, 영등포형 돌봄체계 구축 등 다양한 계층과 세대를 아우르는 촘촘한 복지 실현에 힘써왔다. 교육환경 개선과 지역경제 활성화, 쾌적하고 안전한 주거 환경 조성 등 구민 삶에 필요한 시책들도 적극 추진했다"고 밝혔다.

채 구청장은 "2021년 새해에는 그동안의 성과를 주춧돌로 삼아 구민 여러분께서 영등포의 변화와 도약을 더 깊이 체감토록 하겠다"고 말했다.

