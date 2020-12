[아시아경제 조성필 기자] 서울동부구치소에 수감된 이명박 전 대통령이 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 감염 우려를 이유로 형집행정지를 신청했으나 불허됐다.

31일 법조계에 따르면 이 전 대통령 측은 지난 23일 서울동부지검에 형 집행을 정지해달라는 신청서를 제출했으나, 검찰은 전날 불허 통보를 했다. 검찰은 이 전 대통령이 형집행정지를 할 정 도로 위험한 상태는 아니라고 판단해 이같이 결정한 것으로 전해졌다.

이 전 대통령은 횡령과 뇌물 등 혐의로 대법원에서 징역 17년형을 확정받고 지난달 2일 서울동부구치소에 수감됐다. 이 전 대통령은 지난 17일 동부구치소에서 실시된 코로나19 1차 검사에서 음성 판정을 받았으며 이후 기저질환 치료를 위해 서울대병원에 입원해 2차 검사에선 제외된 것으로 알려졌다.

