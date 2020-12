[아시아경제 문채석 기자]

<전보>

▶에너지혁신정책관 이호현 ▶무역정책관 조영태 ▶산업기술융합정책관 김상모 ▶국가균형발전위원회 박재영

세종=문채석 기자 chaeso@asiae.co.kr