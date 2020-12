무안군 청계면 새마을부녀회, 사랑의 떡국 나눔 행사 진행

[아시아경제 호남취재본부 오환주 기자] 전남 무안군 청계면(면장 서명호)은 지난 29일 새마을부녀회(회장 임경심)에서 연말연시를 맞아 지역의 소외계층을 위해 사랑의 떡국 나눔 행사를 진행했다고 31일 밝혔다.

이번 나눔 행사는 코로나19 방역 수칙을 준수한 가운데 소규모로 실시됐으며 감염병 확산으로 대면 식사가 어려워 떡국 떡을 각 가정에 전달하는 형식으로 진행됐다.

임경심 회장은 “연말연시를 맞아 우리 지역에 도움이 필요한 이웃들이 겨울을 건강하게 나길 바라는 마음에서 행사를 진행하게 됐다”며 “내년에도 지역사회를 위한 다양한 활동을 펼치겠다”고 말했다.

서명호 면장은 “주변의 소외된 이웃들에게 도움을 준 새마을부녀회에 감사의 말씀을 드린다”며 “내년에도 복지 사각지대에 놓인 이웃들을 세심히 살펴 살기 좋은 지역을 만들어 나가겠다”고 전했다.

