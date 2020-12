'포스트 코로나 시대 지속가능발전' 학술대회 개최

[아시아경제 이민우 기자] 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 세계적 대유행(펜데믹) 이후 시대에 지속적으로 발전하는 방안을 모색하는 학술대회가 열렸다.

지속가능과학회는 '포스트 코로나 시대 지속가능발전 대한민국의 길'이라는 주제의 동계학술대회를 지난 28일 서울과학기술대에서 개최했다고 31일 밝혔다. 경제, 사회, 환경 분야의 총 47편의 논문이 발표됐으며 지속가능과학 대상 수상식도 진행됐다.

토론회에서는 이영한 지속가능과학회 회장(서울과기대 건축학부 교수)의 발제에 이어 고문현 숭실대 법대 교수를 좌장으로 문형남 숙명여대 경영전문대학원 주임교수, 강건욱 서울대 의대 교수, 최은희 법무법인 로투스 국제 변호사 등이 참여했다. 이영한 회장은 "코로나 팬데믹으로 인하여 나타난 현상을 거리, 주거, 디지털, 격차 등 4D로 요약하는 한편 포스트 코로나 시대에 상생과 환경화를 위해 국민, 번영, 평화, 공원 등 4P가 중요하다"고 강조했다.

지속가능과학상 대상 시상식에서는 문 교수가 ICT부문을 수상했다. 이어 이병룡 화신인터내셔널 회장이 국제표준화 부문을, 우태희 대한상공회의소 상근 부회장이 경제부문을 각각 수상했다. 의료부문과 사회부문에서는 문은수 한아의료재단 이사장, 김흥광 NK지식인연대 대표가 선정됐다.

논문 발표 대상은 이규원 서울대 의과대학 객원 조교수의 '감염병 역사와 지속가능한 미래'가 차지했다. 이어 최우수상에 두주연 밸류랩어소시에이츠 대표의 '코로나 팬데믹이 주거라이프에 끼치는 영향과 주거 생활 변환점 분석'이 받았다. 학생 논문 발표 대상은 서울과학기술대 건축학부 학부생인 김원섭 외 4인의 '제주도 관방 유적의 가체에 대한 고찰'이 받았다.

이민우 기자 letzwin@asiae.co.kr