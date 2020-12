[아시아경제 이지은 기자] 청와대가 31일 단행한 참모진 인사에 대해 국민의힘이 "인적쇄신을 빙자한 내 사람 챙기기"라며 비판했다.

윤희석 국민의힘 대변인은 31일 논평을 통해 "어떠한 감흥도 느낄 수 없는 인사"라며 이같이 비판했다.

윤 대변인은 "'검찰개혁 시즌2'의 의지로 곧장 공수처장을 지명했고, 여당 국회의원과 출마자를 장관급으로 내세웠다. 청와대에도 이 정부 장관을 지내고 총선 출마했던 비서실장과 문재인 캠프 출신 민정수석이 등장했다"며 "인적 쇄신을 빙자한 '내 사람 챙기기'에 다름 아니다"라고 지적했다.

그는 "국민의 기대를 저버린 채 '내 편'만 열광할 인사로는 어떠한 변화도 있을 수 없다"며 "이 정권에는 인물이 그리도 없는가"라고 반문했다.

