[아시아경제 이민지 기자, 박준이 기자] 이퓨쳐 이퓨쳐 134060 | 코스닥 증권정보 현재가 9,160 전일대비 340 등락률 -3.58% 거래량 143,992 전일가 9,500 2020.12.30 15:30 장마감 관련기사 이퓨쳐, 교육/온라인 교육 테마 상승세에 5.66% ↑이퓨쳐, 교육/온라인 교육 테마 상승세에 5.52% ↑한국 증시 연말 훈풍 불어올까? 공수 조율 스탁론으로 close 는 황경호씨가 서울동부지방법원에 제기한 주주명부 열람등사 가처분 소송이 지난 30일 기각됐다고 31일 공시했다.

박준이 기자 giver@asiae.co.kr