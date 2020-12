밀양아리랑우주천문대, 해맞이 라이브 방송 진행

새로운 추세에 맞춰 방송으로 새해를 맞이하기

[아시아경제 영남취재본부 이상현 기자] 경남 밀양시는 신종 코로나바이러스감염증(코로나19)의 영향으로 해마다 진행하던 신년 해맞이 행사가 취소되면서 시대 추세에 맞춘 해맞이 라이브 방송을 진행한다고 31일 밝혔다.

밀양아리랑우주천문대에서는 1월 1일 오전 7시부터 8시 30분까지 유튜브를 통해 해맞이 방송을 한다.

이날 방송에서는 태양이 떠오르는 일출 영상과 실시간 태양 관측을 송출 예정이다.

방송은 지역 내 일출 명소를 찾아 진행하며 산 능선 사이에서 떠오르는 일출은 평소 동해에서 보던 천편일률적인 일출과는 색다른 풍경이 될 것으로 기대된다.

천문대 관계자는 “코로나19로 인해 여러 가지로 힘들었을 사람들이 새해 새로운 다짐을 하는 데 자그마한 도움이 되길 바라는 마음으로 방송을 진행한다”며 “2021년에는 코로나19가 하루빨리 종식돼 많은 사람에게 별을 보여주고 싶다”고 전했다.

